Путин подарил Зюганову на юбилей материалы съезда КПСС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием и вручил ему памятные подарки.
Путин подарил Зюганову на юбилей материалы съезда КПСС
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Открывая заседание Госсовета в Кремле, Путин предложил поздравить Зюганова.

«Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-й съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок», — сказал Путин.

Путин вручил Зюганову книгу «Материалы XXIII съезда КПСС», а также картину с изображением площади перед Дворцом съездов.

Ранее Путин до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения и подарил ему мороженое российского производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить