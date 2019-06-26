Путин подарил Зюганову на юбилей материалы съезда КПСС

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием и вручил ему памятные подарки.

Открывая заседание Госсовета в Кремле, Путин предложил поздравить Зюганова.

«Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-й съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок», — сказал Путин.

Путин вручил Зюганову книгу «Материалы XXIII съезда КПСС», а также картину с изображением площади перед Дворцом съездов.

Ранее Путин до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения и подарил ему мороженое российского производства.