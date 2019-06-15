Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует Пескова РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, Путин выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.
15 июня Си Цзиньпину исполнилось 66 лет.
В начале июня председатель КНР приехал в Россию с государственным визитом.
В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин, для которого этот визит в Россию стал восьмым с 2013 года, заявили о беспрецедентно высоком уровне двусторонних отношений и обсудили пути их дальнейшего укрепления.
Подробнее — в материале RT.