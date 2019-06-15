Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Российский лидер Владимир Путин до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения и подарил ему мороженое российского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, Путин выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.

15 июня Си Цзиньпину исполнилось 66 лет.

В начале июня председатель КНР приехал в Россию с государственным визитом.

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин, для которого этот визит в Россию стал восьмым с 2013 года, заявили о беспрецедентно высоком уровне двусторонних отношений и обсудили пути их дальнейшего укрепления.

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