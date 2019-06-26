Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

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Учеников школы №143 в Красноярске в честь окончания учебного года угостили тортом с их фотографиями, похожими на надгробия.
Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»
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Об этом пишет портал NGS24.

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия. По его словам, многие ученики, получив подарок, «просто ушли из класса».

«Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли», — прокомментировала директор школы Светлана Савенко.

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова, в свою очередь, сообщила, что школьники «наперегонки искали каждый своё изображение, очень быстро слопали и довольные и счастливые разбежались».

Одна из выпускниц класса рассказала, что «все съели торт без всяких выкрутасов».

«Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем», — приводит РИА Новости слова представителя учебного заведения.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Пермского края начала массовые проверки школ после скандала в гимназии №4, где завышали вступительные баллы для девочек. 

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