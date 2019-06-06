В Перми начались массовые проверки школ после скандала с завышением проходного балла для девочек
- РИА Новости
«В настоящее время органами прокуратуры края начаты проверки и в других образовательных организациях Перми», — рассказали в надзорном ведомстве.
Там также отметили, что отбор детей при зачислении в первые классы гимназии был незаконным, так как противоречил федеральному и региональному законодательству.
В отношении гимназии и её директора заведены административные дела о нарушении права на образование.
Ранее в СМИ появились фотографии с выпиской из решения приёмной комиссии, согласно которому проходной балл для мальчиков в гимназии №4 в Перми составляет 65,7, а для девочек — 69,1.