В Перми начались массовые проверки школ после скандала с завышением проходного балла для девочек

Прокуратура Пермского края начала массовые проверки школ после скандала в гимназии №4, где завышали вступительные баллы для девочек. Об этом сообщает URA.RU.

«В настоящее время органами прокуратуры края начаты проверки и в других образовательных организациях Перми», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там также отметили, что отбор детей при зачислении в первые классы гимназии был незаконным, так как противоречил федеральному и региональному законодательству.

В отношении гимназии и её директора заведены административные дела о нарушении права на образование.

Ранее в СМИ появились фотографии с выпиской из решения приёмной комиссии, согласно которому проходной балл для мальчиков в гимназии №4 в Перми составляет 65,7, а для девочек — 69,1.