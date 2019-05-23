В Перми проверяют гимназию из-за завышения проходного балла для девочек

Прокуратура начала проверку информации о завышении вступительного балла для девочек в пермской гимназии №4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

«Проверку информации организовали. Будут запрошены локальные акты гимназии о приёме в первый класс, опрошено руководство учреждения», — приводит РИА Новости сообщение.

В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее в СМИ появились фотографии с выпиской из решения приёмной комиссии, согласно которому проходной балл для мальчиков в гимназии №4 в Перми составляет 65,7, а для девочек — 69,1.