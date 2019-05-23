В Перми проверяют гимназию из-за завышения проходного балла для девочек
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Проверку информации организовали. Будут запрошены локальные акты гимназии о приёме в первый класс, опрошено руководство учреждения», — приводит РИА Новости сообщение.
В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования.
Ранее в СМИ появились фотографии с выпиской из решения приёмной комиссии, согласно которому проходной балл для мальчиков в гимназии №4 в Перми составляет 65,7, а для девочек — 69,1.