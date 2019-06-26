Сахалинского экс-губернатора этапировали в колонию строгого режима

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который был приговорён к 13 годам колонии за взятки, этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима Хабаровского края.

«Хорошавин в понедельник отправлен в колонию строгого режима Хабаровского края», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Сахалинской области.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора Сахалинской области при участии подельников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого.

В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии. Также экс-губернатора оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.

Автомобиль Bentley бывшего губернатора Сахалина был продан на аукционе почти за 6 млн рублей.

В апреле 2019 года суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина.