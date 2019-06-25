«Калашников» представил новую версию оружия против дронов

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Компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» представила новую версию оружия против дронов.
«Калашников» представил новую версию оружия против дронов
  • ©kalashnikov.media

«Антидрон REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Kalashnikov media.

Отмечается, что в стандартную комплектацию входят три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС.

Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нём также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.

В компании сообщили, что новый антидрон прошёл лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации, он признан безопасным и соответствует нормам СанПиН.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».

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