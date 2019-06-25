«Калашников» представил новую версию оружия против дронов
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«Антидрон REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Kalashnikov media.
Отмечается, что в стандартную комплектацию входят три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС.
Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нём также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.
В компании сообщили, что новый антидрон прошёл лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации, он признан безопасным и соответствует нормам СанПиН.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».