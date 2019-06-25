Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову
- РИА Новости
«Постановление Басманного суда Москвы от 23 мая, которым в отношении обвиняемого Абызова продлён срок содержания под стражей до 25 июля 2019 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — указано в решении суда.
Ранее Басманный суд принял решение о продлении ареста Абызову.
Также суд продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела Абызова.
Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.