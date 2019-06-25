Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову

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Московский городской суд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру России по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом информирует Интерфакс.
Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову
  • РИА Новости

«Постановление Басманного суда Москвы от 23 мая, которым в отношении обвиняемого Абызова продлён срок содержания под стражей до 25 июля 2019 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — указано в решении суда.

Ранее Басманный суд принял решение о продлении ареста Абызову.

Также суд продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела Абызова.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

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