Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову

Московский городской суд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру России по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом информирует Интерфакс.

«Постановление Басманного суда Москвы от 23 мая, которым в отношении обвиняемого Абызова продлён срок содержания под стражей до 25 июля 2019 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — указано в решении суда.

Ранее Басманный суд принял решение о продлении ареста Абызову.

Также суд продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела Абызова.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.