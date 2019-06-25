В Совфеде оценили результаты реформы системы детдомов
- РИА Новости
«Реформа очень правильная. В 2016 году, у нас статистика немного запаздывает, количество детей-сирот по сравнению с 2015-м сократилось на 17%. В базе данных было порядка 60 тыс. детей. Кроме того, сокращается число выявленных детей-сирот. В семьи были переданы 57 тыс. детей», — отметила сенатор.
По её словам, нет предела совершенству. Как пояснила Гумерова, неделю назад обсуждался вопрос постинтернатного сопровождения с уполномоченным по правам ребёнка при президенте России Анной Кузнецовой.
Сенатор сказала, что дети выходят с социальными связями, умеют обращаться с деньгами, но всё равно очень беззащитны.
«Необходимо разработать законодательную платформу постинтернатного сопровождения детей», — добавила она.
Ранее телеканал «360» сообщал, что с начала 2019 года в Московской области устроили в приёмные семьи 788 детей-сирот.