В Совфеде оценили результаты реформы системы детдомов

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН заявила, что в ходе реформы системы детдомов с 2014 года вдвое сократилось число детей-сирот.

«Реформа очень правильная. В 2016 году, у нас статистика немного запаздывает, количество детей-сирот по сравнению с 2015-м сократилось на 17%. В базе данных было порядка 60 тыс. детей. Кроме того, сокращается число выявленных детей-сирот. В семьи были переданы 57 тыс. детей», — отметила сенатор.

По её словам, нет предела совершенству. Как пояснила Гумерова, неделю назад обсуждался вопрос постинтернатного сопровождения с уполномоченным по правам ребёнка при президенте России Анной Кузнецовой.

Сенатор сказала, что дети выходят с социальными связями, умеют обращаться с деньгами, но всё равно очень беззащитны.

«Необходимо разработать законодательную платформу постинтернатного сопровождения детей», — добавила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с начала 2019 года в Московской области устроили в приёмные семьи 788 детей-сирот.