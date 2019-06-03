Власти Подмосковья рассказали о работе по устройству сирот в приёмные семьи
- ©pixabay.com
По её словам, всего в Подмосковье почти 4,1 тыс. приёмных семей. Из них 123 созданы в этом году.
«Работа по устройству подмосковных детей-сирот в семьи идёт ежедневно. Мы держим на контроле судьбу каждого ребёнка, находим для них лучших родителей и помогаем подготовиться к жизни в полноценной семье», — сказала Забралова.
Как отметила министр, в области также есть школы подготовки приёмных родителей, где можно получить бесплатную консультацию психологов, социальных педагогов, медиков, юристов.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области предложили увеличить выплаты приёмным родителям.