СМИ: Старые задолженности за услуги ЖКХ могут признать безнадёжными к взысканию

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Задолженности за услуги ЖКХ с истёкшим сроком исковой давности могут признать безнадёжными к взысканию, сообщают «Известия».
СМИ: Старые задолженности за услуги ЖКХ могут признать безнадёжными к взысканию
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект разработан и внесён на рассмотрение Госдумы главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, депутатом Алексеем Диденко, а также сенаторами Иваном Абрамовым и Сергеем Леоновым.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Из него следует, что Жилищный кодекс предлагается дополнить новой статьёй.

Если инициативу одобрят, то суды станут принимать заявления от управляющих компаний о взыскании долгов за коммунальные услуги строго в пределах сроков исковой давности (три года).

«Многие граждане с минимальными доходами имеют подобные долги, которые копились годами. Если человек выплачивает долг за три года, то просроченная задолженность должна быть в обязательном порядке списана управляющей компанией», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ.

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