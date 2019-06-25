В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.

По данным издания, основным действующим веществом спрея стал лоперамид, который входит в состав противодиарейных средств. Отмечается, что препарат пригодится в экстремальных ситуациях.

«Назальная доставка позволяет препарату попадать непосредственно в мозг через обонятельную систему, минуя гематоэнцефалический барьер, который мешает попасть туда лекарствам через кровь», — пояснила Букреева.

По её словам, подобных лекарств в России пока нет, но специалисты института занимаются разработкой подобных средств для российского потребителя.

Газета уточняет, что к настоящему времени лекарство прошло первый этап испытаний, однако, до перехода к клиническим тестам может потребоваться не менее пяти лет.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал о мерах по борьбе с онкологией в стране.