В России приступят к проектированию перспективного военного транспортника

Генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин в беседе с РИА Новости рассказал, что авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного комплекса транспортной авиации.

«В настоящее время ПАО «Ил» приступает к выполнению НИР ПАК ВТА (Перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации. — RT). Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно», — сказал он.

По словам Грудинина, заказчиком проекта является Министерство обороны России.

Ранее генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.