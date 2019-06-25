В России приступят к проектированию перспективного военного транспортника

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Генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин в беседе с РИА Новости рассказал, что авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного комплекса транспортной авиации.

«В настоящее время ПАО «Ил» приступает к выполнению НИР ПАК ВТА (Перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации. — RT). Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно», — сказал он.

По словам Грудинина, заказчиком проекта является Министерство обороны России.

Ранее генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

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