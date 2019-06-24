Минобороны: задействованные в проверке ЦВО силы не превышают лимита

Короткая ссылка
Число военнослужащих и боевой техники, принимающих участие во внезапной проверке Центрального военного округа (ЦВО), не превышает допустимого лимита, заявил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин.
Минобороны: задействованные в проверке ЦВО силы не превышают лимита
  • ©function.mil.ru

Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

«Численность личного состава, количество военной техники, подпадающие под ограничения Венского документа 2011 года, не превышают лимитов, требующих уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей», — цитирует Ильина РИА Новости.

При этом он заявил, что Россия «в качестве жеста доброй воли» уведомила о проверке всех членов ОБСЕ и планирует также проинформировать государства НАТО и страны ОДКБ и ШОС.

Ранее стало известно, что в рамках проверки боеготовности ЦВО задействованы около 150 тыс. военных, 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения.

Ожидается, что мероприятие продлится по 28 июня. Планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить