Минобороны: задействованные в проверке ЦВО силы не превышают лимита
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Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга для иностранных военных атташе.
«Численность личного состава, количество военной техники, подпадающие под ограничения Венского документа 2011 года, не превышают лимитов, требующих уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей», — цитирует Ильина РИА Новости.
При этом он заявил, что Россия «в качестве жеста доброй воли» уведомила о проверке всех членов ОБСЕ и планирует также проинформировать государства НАТО и страны ОДКБ и ШОС.
Ранее стало известно, что в рамках проверки боеготовности ЦВО задействованы около 150 тыс. военных, 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения.
Ожидается, что мероприятие продлится по 28 июня. Планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.