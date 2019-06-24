В МВД отказались от идеи расширить полномочия инспекторов ДПС

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Министерство внутренних дел России не планирует расширять полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В МВД отказались от идеи расширить полномочия инспекторов ДПС
  • РИА Новости

«Распространённые в средствах массовой информации предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией Министерства внутренних дел России», — заявили в пресс-службе.

Ранее газета «Коммерсантъ» передавала, что в ходе научно-практической конференции в центре безопасности дорожного движения МВД было предложено внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях для сокращения составов дорожных правонарушений.

В частности, обсуждалась возможность передачи инспекторам ДПС полномочий самостоятельно во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за задолженности владельцев автомобилей.

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