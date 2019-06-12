МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей

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Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.
МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В частности, проект предполагает добавить два признака опьянения — «наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации» и «положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне».

Как отмечают в ведомстве, обнаружение данных признаков позволит провести полноценное медицинское освидетельствование с использованием технических средств.

«Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Кроме того, ожидается, что подобная мера поможет поверить большее число водителей.

В конце мая в МВД предложили конфисковать автомобили у пьяных водителей.

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