В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

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Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД было предложено внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в целях сокращения составов дорожных правонарушений.

Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов заявил, что государство больше «не способно администрировать» имеющиеся правонарушения.

«Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования», — отметил Газизов.

В частности, предлагается отказаться от административных арестов и позволить инспекторам самостоятельно во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за задолженности владельцев автомобилей.

Ожидается, что законопроект будет внесён в правительство до 1 марта 2020 года и вступит в силу 1 января 2021-го.

Ранее в МВД России предложили включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.

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