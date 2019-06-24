Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.

Как отмечается, выпускница гимназии №9 Анастасия Пределина получила высший балл по итогам проверки всех работ.

«Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику, а также информатику», — сообщает информационный портал региона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН заявила о необходимости обеспечить комфортные условия для школьников, сдающих Единый государственный экзамен.