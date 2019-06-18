В Совфеде заявили о необходимости обеспечить комфортные условия для сдающих ЕГЭ
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- РИА Новости
«По тем же условиям кондиционирования, может быть, сейчас где-то сэкономить средства на лишние видеокамеры, отказаться от чего-то в пользу того, чтобы, прежде всего, создать хорошие условия», — отметила она.
По словам Гумеровой, речь не идёт о том, чтобы поместить детей в какие-то уникальные условия, но необходимо, чтобы в помещениях была нормальная температура, спокойная обстановка, не было излишней нервозности или предвзятого отношения.
Ранее Newinform сообщало, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.