В Совфеде заявили о необходимости обеспечить комфортные условия для сдающих ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН заявила о необходимости обеспечить комфортные условия для школьников, сдающих Единый государственный экзамен.

«По тем же условиям кондиционирования, может быть, сейчас где-то сэкономить средства на лишние видеокамеры, отказаться от чего-то в пользу того, чтобы, прежде всего, создать хорошие условия», — отметила она.

По словам Гумеровой, речь не идёт о том, чтобы поместить детей в какие-то уникальные условия, но необходимо, чтобы в помещениях была нормальная температура, спокойная обстановка, не было излишней нервозности или предвзятого отношения.

Ранее Newinform сообщало, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.