Эксперт прокомментировала результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе
- РИА Новости
«Я отношусь к этой концепции совершенно спокойно, ведь концепция гибкого рабочего времени современна. И я предполагаю, что люди, которые высказались против, опасаются потери дохода», — заявила она.
По её словам, необходимо согласование с профсоюзами, а зарплата не должна уменьшаться.
Как отметила эксперт, нужно привыкать, что использование рабочего времени будет вариативным и для России это тоже может быть рабочей концепцией.
Ранее член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.