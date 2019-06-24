Эксперт прокомментировала результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе

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Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
Эксперт прокомментировала результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе
  • РИА Новости

«Я отношусь к этой концепции совершенно спокойно, ведь концепция гибкого рабочего времени современна. И я предполагаю, что люди, которые высказались против, опасаются потери дохода», — заявила она.

По её словам, необходимо согласование с профсоюзами, а зарплата не должна уменьшаться.

Как отметила эксперт, нужно привыкать, что использование рабочего времени будет вариативным и для России это тоже может быть рабочей концепцией.

Ранее член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.

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