Задавшая вопрос Путину школьница поделилась впечатлениями от диалога с президентом
- РИА Новости
15-летняя Катя призналась RT, что решение позвонить президенту принимала сама и что продолжит заниматься проблемой мусора.
По её словам, к важному звонку она готовилась около полугода, а в прямой эфир выходила из своего дома.
«Честно сказать, я очень волновалась, казалось, что обязательно что-то пойдёт не так. В ночь перед прямой трансляцией я плохо спала — волнение трудно побороть, я понимала, что это очень важная для меня миссия. Общение с президентом было для меня волнительно, грандиозно и очень необычно», — сказала девушка.
Начинающий видеоблогер рассказала, что собирается со временем предложить несколько идей по переработке, когда изучит соответствующее законодательство.
«На данный момент у меня есть несколько идей относительно того, какой полезный проект можно реализовать. Считаю, что проблема экологии и сбора мусора в целом всегда сдвигается на второй план и это абсолютно неправильно. Меня это действительно волнует. От экологии зависят наши с вами жизни и будущее планеты», — отметила Катя.
В ходе прямой линии Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой.