Задавшая вопрос Путину школьница поделилась впечатлениями от диалога с президентом

Видеоблогер из Москвы Катя Адушкина рассказала RT, почему решила обратиться к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Девушка спросила главу государства о проблеме раздельного сбора мусора.

15-летняя Катя призналась RT, что решение позвонить президенту принимала сама и что продолжит заниматься проблемой мусора.

По её словам, к важному звонку она готовилась около полугода, а в прямой эфир выходила из своего дома.

«Честно сказать, я очень волновалась, казалось, что обязательно что-то пойдёт не так. В ночь перед прямой трансляцией я плохо спала — волнение трудно побороть, я понимала, что это очень важная для меня миссия. Общение с президентом было для меня волнительно, грандиозно и очень необычно», — сказала девушка.

Начинающий видеоблогер рассказала, что собирается со временем предложить несколько идей по переработке, когда изучит соответствующее законодательство.

«На данный момент у меня есть несколько идей относительно того, какой полезный проект можно реализовать. Считаю, что проблема экологии и сбора мусора в целом всегда сдвигается на второй план и это абсолютно неправильно. Меня это действительно волнует. От экологии зависят наши с вами жизни и будущее планеты», — отметила Катя.

В ходе прямой линии Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой.