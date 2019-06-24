Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу

Короткая ссылка
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашим подсчётам, только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчётности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу», — сказала она.

Также она раскритиковала тот факт, что у студентов, получающих педагогическое образование, недостаточно практики, так как лишь 50 часов из курса обучения представляют собой практику.

Ранее Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.

В январе начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова разъяснила своё заявление по поводу «завышенных требований» молодых учителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить