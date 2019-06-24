Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашим подсчётам, только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчётности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу», — сказала она.

Также она раскритиковала тот факт, что у студентов, получающих педагогическое образование, недостаточно практики, так как лишь 50 часов из курса обучения представляют собой практику.

Ранее Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.

В январе начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова разъяснила своё заявление по поводу «завышенных требований» молодых учителей.