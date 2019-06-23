В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
- © МВД России по г. Партизанску
«В районе дома №5 по ул. Магистральной г. Партизанска 22-летний водитель автомашины Toyota Vista при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автобусом», — рассказали в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.