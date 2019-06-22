Около 10 тысяч человек зажгли свечи памяти в Музее Победы в Москве

Короткая ссылка
Около 10 тыс. человек приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в День памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Около 10 тыс. посетителей Музея Победы зажгли 22 июня свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день поставить в Зале памяти и скорби свечу могли все желающие, вход в музей был бесплатным», — говорится в сообщении.

Как указала директор музея Александр Школьник, в этот день вспоминают «тех, кто не вернулся с фронта, погиб от голода, бомбёжек, карателей, но не сдался врагу... и прославленных героев, и безымянных солдат, чьи матери и жёны не дождались своих сыновей и мужей».

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить