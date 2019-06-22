В Мурманской области провели акцию «Свеча памяти»

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В Мурманской области прошла акция «Свеча памяти», сообщают «Невские новости».
В Мурманской области провели акцию «Свеча памяти»
  • © pixabay.com

В субботу, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби.

В Мурманске акцию организовали у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, зажгли свечи и провели минуту молчания.

Аналогичные мероприятия состоялись в Североморске, Кировске, Снежногорске, Апатитах и других городах региона.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.

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