В Мурманской области провели акцию «Свеча памяти»

В Мурманской области прошла акция «Свеча памяти», сообщают «Невские новости».

В субботу, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби.

В Мурманске акцию организовали у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, зажгли свечи и провели минуту молчания.

Аналогичные мероприятия состоялись в Североморске, Кировске, Снежногорске, Апатитах и других городах региона.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.