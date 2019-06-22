В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складе

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочной продукции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 17:07 мск ликвидировано открытое горение», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что пожар на площади 2,2 тыс. кв. м был локализован в 16:38 мск.

Ранее в МЧС заявили, что площадь пожара в цехе лакокрасочных материалов в Екатеринбурге увеличилась до 2,2 тыс. кв. м.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени пожар произошёл в мансарде многоэтажного дома, находящегося рядом с памятником архитектуры XIX века.