Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге возросла до 2200 «квадратов»

Площадь возгорания в цехе лакокрасочных материалов в Екатеринбурге увеличилась до 2,2 тысячи кв. м. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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Отмечается, что большая горячая загрузка способствовала распространению огня с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение. При этом из-за высокой температуры частично обрушились конструкции цеха. «По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 2200 кв. м.», — заявили в МЧС. Ранее URA.RU передавало, что из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.