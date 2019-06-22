Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге возросла до 2200 «квадратов»
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Отмечается, что большая горячая загрузка способствовала распространению огня с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение.
При этом из-за высокой температуры частично обрушились конструкции цеха.
«По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 2200 кв. м.», — заявили в МЧС.
Ранее URA.RU передавало, что из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.