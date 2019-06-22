Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге возросла до 2200 «квадратов»

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Площадь возгорания в цехе лакокрасочных материалов в Екатеринбурге увеличилась до 2,2 тысячи кв. м. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге возросла до 2200 «квадратов»
  • © ГУМЧС России по Свердловской области

Отмечается, что большая горячая загрузка способствовала распространению огня с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение.

При этом из-за высокой температуры частично обрушились конструкции цеха.

«По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 2200 кв. м.», — заявили в МЧС.

Ранее URA.RU передавало, что из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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