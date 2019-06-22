Корабли ВМФ провели артиллерийские стрельбы в Финском заливе

Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы провели в акватории Финского залива артиллерийские стрельбы, а также минно-торпедные и тральные упражнения. Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.

«Проведены артиллерийские стрельбы по реальным воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществлены глубинные бомбометания и поиск подводных лодок условного противника, выполнены минно-торпедные и тральные упражнения», — цитирует сообщение Интерфакс.

В учениях поучаствовали более 10 кораблей и вспомогательных судов. На время проведения стрельб в целях безопасности морские полигоны были объявлены временно опасными для гражданского судоходства и авиации.

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