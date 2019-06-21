Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Как сообщает «Новый Севастополь», для экипажа это был первый выход в дальнюю морскую зону.

Военнослужащие в течение трёх месяцев выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота. В частности, они отработали вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Ранее сообщалось, что корабль проходил проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Чёрное море.

В марте «ПолитЭксперт» сообщал об учениях военнослужащих разведывательных подразделений Южного военного округа.