Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

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Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь», для экипажа это был первый выход в дальнюю морскую зону.

Военнослужащие в течение трёх месяцев выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота. В частности, они отработали вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Ранее сообщалось, что корабль проходил проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Чёрное море.

В марте «ПолитЭксперт» сообщал об учениях военнослужащих разведывательных подразделений Южного военного округа.

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