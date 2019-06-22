В Крыму в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали
- РИА Новости
По данным ведомства, Daewoo Matiz по касательной столкнулся с Mitsubishi ASX, который двигался во встречном направлении.
В результате этого последний выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21110. При этом Matiz опрокинулся.
«В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz», — заявили в МВД.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.