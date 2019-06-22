В Крыму в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

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В западной части Крыма произошло столкновение трёх легковых автомобилей, в результате аварии погиб один человек и пятеро получили травмы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Республике Крым.
В Крыму в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали
  • РИА Новости

По данным ведомства, Daewoo Matiz по касательной столкнулся с Mitsubishi ASX, который двигался во встречном направлении.

В результате этого последний выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21110. При этом Matiz опрокинулся.

«В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz», — заявили в МВД.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.

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