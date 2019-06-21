Медведев рассказал об итогах переговоров с премьером Белоруссии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об итогах переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Медведев рассказал об итогах переговоров с премьером Белоруссии
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Медведев отметил, что стороны начали говорить на одном языке по интеграционной тематике.

«Переговоры прошли хорошо. Мы, естественно, понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то об интеграционной тематике говорим на одном языке», — сказал российский премьер.

Ранее Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции.

15 июня министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%. По его словам, обе стороны постепенно движутся к отметке 100%.

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