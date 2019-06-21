Медведев рассказал об итогах переговоров с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об итогах переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Как сообщает РИА Новости, Медведев отметил, что стороны начали говорить на одном языке по интеграционной тематике.

«Переговоры прошли хорошо. Мы, естественно, понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то об интеграционной тематике говорим на одном языке», — сказал российский премьер.

Ранее Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции.

15 июня министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%. По его словам, обе стороны постепенно движутся к отметке 100%.