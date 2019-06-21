В МИД заявили, что Россия и Хорватия договорились об облегчении визового режима

В Министерстве иностранных дел России сообщили о подписании соглашения с Хорватией, которое предусматривает облегчение визового режима для некоторых категорий граждан.

«Внесённые изменения закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Реализация данного соглашения, как отметили в министерстве, призвана в том числе способствовать укреплению дружественных отношений двух стран.

Ранее в МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.

Срок их пребывания в государстве не должен превышать 90 дней.

Также в мае, как передавал портал «Крыминформ», вице-премьер правительства Республики Крым Игорь Михайличенко заявил, что на время курортного сезона в Ялте появится туристическая полиция.