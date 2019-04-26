Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

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В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию. При этом уточняется, что срок их пребывания в государстве не должен превышать 90 дней.
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
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«Правительство Черногории приняло 21 марта 2019 года решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз», — указано в тексте.

Отмечается, что с 15 апреля по 31 октября 2019 года россияне «могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней» лишь с документом, удостоверяющим личность.

До принятия соответствующего документа граждане России могли путешествовать по Черногории без визы при условии, что продолжительность их визита не превышала 30 дней с даты въезда. 

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что Москва предложила Пхеньяну облегчить визовые процедуры для российских туристов.

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