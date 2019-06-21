Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Автоконцерн Ford продаст автомобильные заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов (в Набережных Челнах и во Всеволожске. — RT) Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов», — цитирует министра РИА Новости.

В конце марта вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

Как отмечалось, Ford завершит выпуск легковых автомобилей в России к июлю. При этом автогигант продолжит выполнять гарантийный ремонт машин в стране.

Эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал Nation News решение Ford.