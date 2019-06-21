В Хабаровске возбудили дело после хищения выделенных на оборонзаказ 558,5 млн

В Главной военной прокуратуре сообщили, что руководство компании ООО «Тоннельный отряд № 12 — Бамтоннельстрой» получило 558,5 млн рублей, выделенных на выполнение работ по гособоронзаказу, однако не выполнило их, а перечисленные средства потратило по своему усмотрению.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ООО «Тоннельный отряд № 12 — Бамтоннельстрой» получило 558,5 млн рублей в качестве аванса по договору субподряда на строительство объектов одной из воинских частей в Хабаровском крае», — уточняется в тексте.

При этом подчёркивается, что взятые на себя обязательства компания не выполнила, а денежные средства потратила «на цели, не связанные с исполнением госконтракта».

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»).

Ранее в СК России сообщили, что министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шерметьево по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий»).