В Хабаровске возбудили дело после хищения выделенных на оборонзаказ 558,5 млн
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«ООО «Тоннельный отряд № 12 — Бамтоннельстрой» получило 558,5 млн рублей в качестве аванса по договору субподряда на строительство объектов одной из воинских частей в Хабаровском крае», — уточняется в тексте.
При этом подчёркивается, что взятые на себя обязательства компания не выполнила, а денежные средства потратила «на цели, не связанные с исполнением госконтракта».
В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»).
Ранее в СК России сообщили, что министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шерметьево по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий»).