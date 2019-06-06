В Шереметьеве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шерметьево. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В аэропорту Шереметьево... задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда», — указывается в сообщении.

По данным СК, Шеверда задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий»).

Ранее Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции.

Отмечалось, что чиновник, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.