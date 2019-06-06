В Шереметьеве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Короткая ссылка
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шерметьево. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В аэропорту Шереметьево... задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда», — указывается в сообщении.

По данным СК, Шеверда задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий»).

Ранее Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции.

Отмечалось, что чиновник, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить