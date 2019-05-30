В СК заявили о задержании сотрудников Московского межрегионального СУ на транспорте
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«Должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела... Адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей, которые они распределили между собой», — говорится в тексте.
Подозреваемые в совершении преступления были задержаны в четверг, 30 мая.
Отмечается, что взятка предназначалось за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».