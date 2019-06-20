Норильчанина подозревают в участии в деятельности ИГ на территории САР
- РИА Новости
«По результатам проведённых следственных действий на территории города Норильска Красноярского края и города Москвы следствием установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2015 года на территории Сирийской Арабской Республики подозреваемый состоял в международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России», — говорится в сообщении СК.
Как отмечается, следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Роль и конкретные действия мужчины устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ.
Также сторонника ИГ задержали в Забайкалье.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.