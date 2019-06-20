Норильчанина подозревают в участии в деятельности ИГ на территории САР

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Следственный комитет подозревает жителя Норильска в том, что он в 2014—2015 годах находился на территории Сирии в составе «Исламского государства»*.
Норильчанина подозревают в участии в деятельности ИГ на территории САР
  • РИА Новости

«По результатам проведённых следственных действий на территории города Норильска Красноярского края и города Москвы следствием установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2015 года на территории Сирийской Арабской Республики подозреваемый состоял в международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России», — говорится в сообщении СК.

Как отмечается, следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Роль и конкретные действия мужчины устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ.

Также сторонника ИГ задержали в Забайкалье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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