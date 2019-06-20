Программу модернизации поликлиник планируют запустить в Москве до конца года

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Программу модернизации поликлиник планируют запустить в российской столице до конца года, сообщает сайт «Москва 24».
Программу модернизации поликлиник планируют запустить в Москве до конца года
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«Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

По его словам, речь идёт об оснащении новым оборудованием, приёме на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей.

В конце 2018 года Собянин поручил департаменту здравоохранения проанализировать оборудование в медучреждениях и по необходимости заменить его на более современное.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Это доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов по конкретным направлениям и лекарственное обеспечение.

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