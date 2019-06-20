Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

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Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос, надоело ли ему быть главой государства.
Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
  • Reuters

«Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок», — пояснил он.

Ранее Путин рассказал, что не является инопланетянином.

RT сделал подборку необычных вопросов, которые в ходе прямой линии были заданы российскому лидеру.

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