Путин рассказал о поступке, которого стыдится

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, которого стыдится.

По его словам, это произошло в начале 2000-х.

«Я много передвигался, много ездил... И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно... И куда-то я перебирался, шёл по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю», — рассказал президент.

Он добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.

Путин сказал, что он всё еще стыдится этого случая. По его словам, теперь всё, что до него доходит, попадает в руки, он старается «отработать по полной».

Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что чувствует в тех случаях, когда его поручения не выполняются.