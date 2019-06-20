Путин рассказал о поступке, которого стыдится

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, которого стыдится.
Путин рассказал о поступке, которого стыдится
  • Reuters

По его словам, это произошло в начале 2000-х.

«Я много передвигался, много ездил... И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно... И куда-то я перебирался, шёл по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю», — рассказал президент.

Он добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.

Путин сказал, что он всё еще стыдится этого случая. По его словам, теперь всё, что до него доходит, попадает в руки, он старается «отработать по полной».

Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что чувствует в тех случаях, когда его поручения не выполняются.

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