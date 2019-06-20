Минстрой опроверг информацию о смене тарифов на отопление

Пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщила, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует.

«Минстрой России категорически опровергает информацию, распространённую «Парламентской газетой» со ссылкой на депутата Б.М. Гладких, как не соответствующую действительности», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Минстроя.

Там отметили, что «положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет».

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.

По его словам, основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж, у которых могут существенно вырасти платежи.