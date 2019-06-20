В России пересчитают цены на отопление

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С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

По его словам, основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж, у которых могут существенно вырасти платежи.

Депутат рассказал, что изменения должны были внедрить ещё с 2016 года, однако Минстрой настоял на переносе сроков на четыре года.

Гладких считает целесообразным передать полномочия по вводу нового норматива регионам. Тогда они смогут сами решать, стоит ли в их условиях вводить такой порядок расчёта оплаты отопления.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги выше уровня инфляции.

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