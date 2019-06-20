Путин: в 1990-х Россия была на грани развала и утраты суверенитета
- Reuters
«Я считаю, что, когда люди берут на себя ответственность, в том числе и за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей», — сказал Путин, отвечая на вопрос, «куда нас ведёт эта банда патриотов из «Единой России».
Он напомнил о ситуации в стране в 1990-е годы.
«Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 1990-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, мы практически развалили Вооружённые силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать», — сказал Путин.
Ранее российский президент заявил, что отношение Запада к России в будущем кардинально не изменится. Так он ответил на вопрос, произойдут ли какие-то изменения, если Москва выполнит все требования западных стран.
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