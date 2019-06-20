Экс-посол СССР в Британии Замятин умер на 98-м году жизни

Посол СССР в Великобритании в 1986—1991 годах Леонид Замятин скончался в возрасте 97 лет, сообщает Министерство иностранных дел России.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на 98-м году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в тексте.

Ранее стало известно о смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

18 июня он был похоронен в Каире.

Как передавали СМИ, причиной смерти политика стал сердечный приступ.