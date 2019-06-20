Экс-посол СССР в Британии Замятин умер на 98-м году жизни
- РИА Новости
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на 98-м году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в тексте.
Ранее стало известно о смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.
18 июня он был похоронен в Каире.
Как передавали СМИ, причиной смерти политика стал сердечный приступ.