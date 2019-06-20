Экс-посол СССР в Британии Замятин умер на 98-м году жизни

Короткая ссылка
Посол СССР в Великобритании в 1986—1991 годах Леонид Замятин скончался в возрасте 97 лет, сообщает Министерство иностранных дел России.
Экс-посол СССР в Британии Замятин умер на 98-м году жизни
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на 98-м году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в тексте.

Ранее стало известно о смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

18 июня он был похоронен в Каире

Как передавали СМИ, причиной смерти политика стал сердечный приступ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить