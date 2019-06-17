Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Мурси

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.
Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Мурси
  • Reuters

«Пусть Аллах упокоит душу нашего брата и мученика Мурси», — приводит NTV слова Эрдогана.

Он также вновь раскритиковал политику действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. 

Ранее стало известно, что умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

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