Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Мурси
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.
- Reuters
«Пусть Аллах упокоит душу нашего брата и мученика Мурси», — приводит NTV слова Эрдогана.
Он также вновь раскритиковал политику действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Ранее стало известно, что умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
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