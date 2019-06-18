Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
  • © Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката.

«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет. По данным СМИ, он умер в результате сердечного приступа.

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