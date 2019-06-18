Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката.
«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.
BREAKING: A defense lawyer says Egypt's ousted President Mohammed Morsi has been buried in Cairo, with family attending.— AP Middle East (@APMiddleEast) 18 июня 2019 г.
Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет. По данным СМИ, он умер в результате сердечного приступа.