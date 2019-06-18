Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката.

«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.

BREAKING: A defense lawyer says Egypt's ousted President Mohammed Morsi has been buried in Cairo, with family attending. — AP Middle East (@APMiddleEast) 18 июня 2019 г.

Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет. По данным СМИ, он умер в результате сердечного приступа.