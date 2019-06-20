Эксперт оценил предложение ввести новый штраф для автомобилистов

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал RT предложение правительства России ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.
Эксперт оценил предложение ввести новый штраф для автомобилистов
  • РИА Новости

По словам Гуляева, число мошенников, которые стараются проехать по платной дороге бесплатно, действительно увеличилось.

«Либо пристраиваются за другим автомобилем, либо пролетают под транспондером за другим автомобилем, и этому другому автомобилю потом приходит оплата за него. Соответственно, инициатива правильная. Пока из ситуации выходят так: на каждом пункте оплаты стоит светофор, который загорается красным до момента оплаты и, соответственно, за проезд под красный идёт штраф», — заключил он.

Ранее правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

В частности, предлагается использовать систему «свободный поток» с постоплатой, что позволит ускорить движение по платным дорогам, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты.

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