Эксперт оценил предложение ввести новый штраф для автомобилистов
- РИА Новости
По словам Гуляева, число мошенников, которые стараются проехать по платной дороге бесплатно, действительно увеличилось.
«Либо пристраиваются за другим автомобилем, либо пролетают под транспондером за другим автомобилем, и этому другому автомобилю потом приходит оплата за него. Соответственно, инициатива правильная. Пока из ситуации выходят так: на каждом пункте оплаты стоит светофор, который загорается красным до момента оплаты и, соответственно, за проезд под красный идёт штраф», — заключил он.
Ранее правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.
В частности, предлагается использовать систему «свободный поток» с постоплатой, что позволит ускорить движение по платным дорогам, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты.