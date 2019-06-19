В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека

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В результате столкновения четырёх легковых автомобилей на МКАД на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека, трое из них дети, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека
  • РИА Новости

«На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырёх легковушек. Пострадали четыре человека, из них трое детей», — уточнил он.

При этом собеседник агентства добавил, что в связи с ЧП движение транспорта в районе произошедшего перекрыто по трём полосам из пяти.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» на территории Московской области, пострадали семь человек.

Также URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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