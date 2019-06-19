В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека
- РИА Новости
«На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырёх легковушек. Пострадали четыре человека, из них трое детей», — уточнил он.
При этом собеседник агентства добавил, что в связи с ЧП движение транспорта в районе произошедшего перекрыто по трём полосам из пяти.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» на территории Московской области, пострадали семь человек.
Также URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.