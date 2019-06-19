Суды в Ярославле продлили арест экс-сотрудникам УФСИН за избиение заключённых

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Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова в беседе с РИА Новости сообщила о продлении срока ареста ещё четырём из 17 бывших сотрудников УФСИН, обвиняемых в избиениях осуждённых в региональной колонии №1.
Суды в Ярославле продлили арест экс-сотрудникам УФСИН за избиение заключённых
  • РИА Новости

Отмечается, что все фигуранты рассматриваемого дела останутся под стражей до 20 июля.

«Аресты продлены до 20 июля всем четырём, при этом трое из них остаются под домашним арестом», — уточнила Козлова.

Ранее арест был продлён 13 фигурантам указанного дела.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле.

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